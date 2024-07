A. Moggi: “Con Douglas Luiz, la Juve ha fatto un gran colpo”

Alessandro Moggi, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Douglas Luiz, acquisto dei bianconeri.

Alessandro Moggi, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “In generale sto vedendo un mercato più movimentato dello scorso anno, che risente però anche dell’effetto degli Europei. Magari ci può essere per alcuni un po’ più di attesa visto che in Germania si possono rivelare nuovi talenti da prendere. Secondo me siamo ancora in attesa del grande colpo. Credo che la Juve, prendendo Douglas Luiz, abbia acquistato un giocatore molto importante. Se fosse andato a buon fine il trasferimento di Zirkzee al Milan, sarebbe stato quello il miglior colpo. Ma per me siamo ancora in attesa”.