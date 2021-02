Chiesa suona la carica: “Siamo la Juve, il pareggio ci serva da lezione”

Le dichiarazioni del giovane attaccante dopo l'1-1 col Verona

Un deludente 1-1 subito in rimonta ha chiuso la gara della Juventus al "Marcantonio Bentegodi" contro l'Hellas Verona. Bianconeri passati in vantaggio ad inizio secondo tempo grazie al diciannovesimo gol in Serie A di Cristiano Ronaldo, raggiunto poi nel finale dal colpo di testa di Antonin Barak, bravissimo a sovrastare Alex Sandro e spingere in rete di testa il cross proveniente dalla sinistra. I ragazzi di Andrea Pirlo, al momento, si trovano a 3 punti dal secondo posto occupato dal Milan e a 7, invece, dalla vetta della classifica occupata dall'Inter. Lo scudetto, mai come ora, sembra essere lontano, ma c'è qualcuno che ancora crede nella rimonta. E' Federico Chiesa , che ha così parlato ai microfoni di JTV:

"Abbiamo sicuramente giocatori importanti che al momento non sono al meglio della condizione fisica e che devono recuperare, ma siamo la Juve e questo non deve essere un alibi per una squadra come noi. Dobbiamo pensare solamente alla prossima partita e a vincere per il campionato, perché noi ci crediamo ancora e daremo battaglia a qualsiasi squadra fino all'ultimo momento. Oggi è stata una gara difficile, il Verona ha dato tutto quello che poteva fino all'ultimo e ha portato a casa un pareggio e questo ci deve far arrabbiare perché non dobbiamo permettere che accada di nuovo in futuro.