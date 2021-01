Juventus-Bologna, la partita sarà arbitrata da Sacchi

TORINO- Nella serata di Reggio Emilia, al “Mapei Stadium”, la Juventus ha sollevato al cielo la nona Supercoppa Italiana della sua storia, portando così a dieci le stagioni consecutive con almeno un trofeo in bacheca. A decidere l’incontro sono stati i gol nel secondo tempo messi a segno da Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata, che hanno permesso ai campioni d’Italia di superare con un secco 2-0 il Napoli di RinoGattuso, reglando ad Andrea Pirlo il primo trofeo della sua giovane carriera di allenatore.

Dopo i meritati festeggiamenti, il club bianconero punta però subito il prossimo impegno in calendario: la sfida con il Bologna di domenica all’Allianz Stadium, ultima gara del girone d’andata di Serie A. Una partita in cui la vittoria è ritenuta un obbligo, visto che la Vecchia Signora in campionato viene dalla sconfitta rimediata a “San Siro” per mano dell’Inter domenica scorsa, quando gli uomini di Antonio Conte si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol dell’ex Arturo Vidal e di Nicolò Barella.

La Juventus, attualmente, si trova al quinto posto in classifica a -10 dalla vetta occupata dal Milan di Stefano Pioli e a -7 proprio dall'Inter, ma con una partita in meno (quel famoso Juve-Napoli di cui si attende ancora l'ufficialità della data per il recupero). La Lega Serie A, nel frattempo, ha designato i direttori di gara della diciannovesima giornata di andata di questo campionato. A dirigere la sfida tra i bianconeri e il Bologna domenica alle 12.30 sarà il signor Sacchi, che sarà assistito dai guardalinee Vivenzi e Prenna e dal quarto uomo Ghersini. Al VAR designato il signor Calvarese, che sarà coadiuvato all'AVAR dal collega De Meo.