Le designazioni arbitrali di Juventus-Genoa: gara affidata a Chiffi

TORINO – Si è conclusa con la vittoria della Juventus per 3-1 la sfida dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri di Andrea Pirlo, in questo modo, hanno conquistato tre punti fondamentali per il proseguimento della loro stagione. Infatti, adesso si trovano al quarto posto in classifica, ad un punto dalla Roma, a 4 dall’Inter e a 7 dal Milan capolista: la Juve, però, deve ancora recuperare una partita, mentre le altre, fino ad ora, le hanno giocate tutte. Dunque, nelle prossime settimane la Vecchia Signora potrà continuare la propria rincorsa in campionato, tentando di avvicinarsi sempre di più alla vetta.

Tra due giorni, però, inizierà un altro impegno molto importante nella stagione della Juventus. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, andrà in scena l‘ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa. I bianconeri saranno impegnati in casa in questa competizione, che andrà onorata senza ombra di dubbio. La Vecchia Signora è la squadra ad aver conquistato più Coppe Italia fino ad ora: ben 13 i trofei vinti, su 19 finali giocate. Anche l’anno scorso la Juve arrivò in finale, ma venne sconfitta dal Napoli ai calci di rigore.

Mercoledì, dunque, avrà inizio una nuova edizione di questo prestigioso trofeo e la Juventus, con un post sul proprio profilo Twitter, ha voluto comunicare le designazioni arbitrali per il match contro il Genoa. La gara è stata affidata all'arbitro Danile Chiffi, della sezione di Padova; gli assistenti di linea saranno i signori Di Vuolo e Palermo, mentre il IV uomo sarà il signor Sozza. Al VAR ci sarà Abisso, mentre all'assistenza del VAR Ranghetti. Il fischio d'inizio sarà per le 20:45.