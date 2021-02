Verona-Juventus, gara affidata all’arbitro Maresca

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato

redazionejuvenews

Dopo le brutte sconfitte subite in casa del Napoli (per mano del rigore di Lorenzo Insigne) e ad Oporto (con i gol di Tameri e Marega che hanno messo a rischio il passaggio ai quarti di finale), la Juventus è tornata al successo battendo per 3-0 il Crotone all'"Allianz Stadium" nel posticipo di lunedì scorso. Grazie alla doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo nel primo tempo, e alla rete siglata da Weston McKennie nella seconda frazione di gioco, i bianconeri hanno scavalcato Lazio, Roma e Atalanta, portandosi al terzo posto in classifica. Ora sono quattro i punti di distacco dal Milan secondo e otto quelli dall'Inter capolista, che ha allargato il divario dai cugini rossoneri vincendo il derby della scorsa domenica.

La lotta scudetto, mai come quest'anno, è del tutto aperta ed è difficile fare previsioni su quale squadra possa avere la meglio alla fine. Prossimo impegno in calendario per Cristiano Ronaldo e compagni, che vogliono continuare la propria rincorsa alla vetta, è la trasferta in casa dell'Hellas Verona, reduce dal pareggio beffardo in casa del Genoa al 94'. I gialloblù di Juric sono una squadra ostica, che nella passata stagione, al "Marcantonio Bentegodi", riuscì a prevalare sulla Juve allenata allora da Maurizio Sarri, e che già all'andata a Torino, in questa stagione, è riuscita a fermare sull'1-1 gli uomini di Andrea Pirlo.

in questi minuti, ha reso note le designazioni arbitrali valevoli per la quinta giornata di ritorno di questo campionato. A dirigere l'incontro di sabato sera tra l'Hellas e la Juventus sarà il signor Fabio Maresca della sezione AIA di Napoli. Assistenti sarano i signori Liberti e Vecchi, mentre per il ruolo di quarto uomo è stato designato il signor Giua. Al VAR sarà presente il signor Luca Banti, coadiuvato all'AVAR dal signor Ranghetti.