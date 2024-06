Social, la Juventus ricorda la data dell’acquisto di Tevez

Attraverso i suoi canali social, la Juventus ha ricordato la data del 26 giugno 2013: in quel giorno, Carlos Tevez firmò per i bianconeri

Sono passati esattamente undici anni da quel 26 giugno 2013. Per la Juventus fu l’inizio dell’epopea di Carlos Tevez con la maglia bianconera. In realtà, la storia tra la Juve e il campione argentino non è stata particolarmente lunga, ma sicuramente piena di gol, successi ed emozioni.

I numeri di Tevez alla Juventus

“On This Day nel 2013, Carlos Tevez diventa un nuovo giocatore Bianconero” è il messaggio su X della Juventus per sottolineare la data del suo arrivo nella squadra de La Vecchia Signora. Dopo quattro stagioni al Manchester City, Tevez ha vestito la maglia bianconera per due stagioni per un totale di 96 presenze e 50 gol, più di uno ogni due partite. Tre i trofei vinti: due Scudetti e una Coppa Italia.