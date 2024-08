SOCIAL – Juve, Nico Gonzalez saluta la Fiorentina: “In qualche modo tornerò”

Con un post sui social il nuovo acquisto della Juve Nico Gonzalez ha salutato la Fiorentina: "In qualche modo ritornerò!"

Con un post sui social il nuovo acquisto della Juve Nico Gonzalez ha salutato la Fiorentina: “Me ne vado ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che in questa città SONO STATO FELICE, di essermi goduto ogni angolo di Firenze, della gratitudine delle persone e della loro gentilezza, mi hanno fatto sentire uno in più. In qualsiasi professione o lavoro uno cerca di dare il meglio per continuare a crescere e questa è la decisione che prendo, nuove sfide mi attendono ma senza dimenticare la strada, e così farò, in questa storia di tre anni mi sono svuotato per portare la Fiorentina il più lontano possibile, siamo stati molto vicini a diversi successi, me ne vado in pace con un mix di sensazioni, la gioia di continuare ad andare avanti nella mia carriera e la tristezza di lasciarmi alle spalle questo club e la sua incredibile città”.

Juve, le parole di Nico Gonzalez

“Voglio ringraziare tutti i miei compagni con cui ho condiviso il mio tempo, lo staff medico e quello tecnico, i dirigenti e tutti coloro che sono vicini allo staff, e vorrei dire ai tifosi che non li dimenticherò mai e che in qualche modo tornerò!“, ha concluso.