Juve, ufficiale Nico Gonzalez: il comunicato e le cifre

La Juve ha ufficializzato l'acquisto di Nico Gonzalez: il comunicato del club bianconero e le cifre dell'affare

La Juve ha ufficializzato l’acquisto di Nico Gonzalez: l’attaccante argentino arriva in prestito dalla Fiorentina per 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più 5 di bonus. Ecco il comunicato: “La rosa della Juventus si arricchisce di un nuovo talento. Nicolás Iván Gonzalez, meglio noto come Nico Gonzalez, è ufficialmente un giocatore bianconero. Esterno d’attacco, classe 1998, approda alla Juventus dalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori. Benvenuto in bianconero, Nico, ci vediamo in campo!“.

Juve, ecco Nico Gonzalez

La Juve ha finalmente trovato l’esterno di cui aveva bisogno. Ora con lui, Vlahovic e Yildiz i bianconeri possono contare su un tridente da sogno, tra i migliori della Serie A. La qualità non manca, starà a Thiago Motta farla rendere al meglio.