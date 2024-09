SOCIAL – Juve, Koopmeiners: “Felice per questi primi minuti”

Contro la Roma Koopmeiners ha giocato i suoi primi 45 minuti in maglia Juve: il messaggio social del centrocampista olandese

Teun Koopmeiners è stato l’ultimo grande colpo di mercato dell’estate della Juve. Arrivato a Torino soltanto pochi giorni fa, l’olandese non ha avuto molto tempo per allenarsi con i nuovi compagni ma Thiago Motta ha comunque deciso di concedergli 45 minuti contro la Roma. L’ex Atalanta è infatti subentrato a inizio secondo tempo, prendendo il posto di Cabal. Il suo ingresso non è però servito a cambiare le sorti della partita, terminata comunque 0-0.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners)

Juve, il messaggio social di Koopmeiners

Per festeggiare il suo esordio in bianconero su Instagram Koopmeiners ha scritto: “Avanti tutti insieme! Recuperiamo e ci vediamo la prossima partita. Sono felice dei miei primi minuti con questa maglia! Grazie mille ai tifosi! Forza bianconeri”.