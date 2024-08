SOCIAL – Juve, Di Gregorio esulta: “Buona la prima!”

Contro il Como tanti nuovi acquisti hanno fatto il loro esordio ufficiale con la maglia della Juve. Tra questi anche Michele Di Gregorio, il portiere a cui è stato affidato il difficile compito di sostituire un fuoriclasse come Wojciech Szczesny. Nella sua prima uscita con la Vecchia Signora l’ex Monza non ha vissuto particolari pericoli,

Contro il Como tanti nuovi acquisti hanno fatto il loro esordio ufficiale con la maglia della Juve. Tra questi anche Michele Di Gregorio, il portiere a cui è stato affidato il difficile compito di sostituire un fuoriclasse come Wojciech Szczesny. Nella sua prima uscita con la Vecchia Signora l’ex Monza non ha vissuto particolari pericoli, portando a casa il suo primo clean sheet in maglia bianconera.

Juve, il commento di Di Gregorio sui social: “Continuiamo così!”

Su Instagram il portiere italiano ha commentato: “Buona la prima! Che emozione l’esordio ufficiale e il primo clean sheet con questi colori. Continuiamo così!”.