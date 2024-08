Juve-Como, Thiago Motta: “Ottima gara della squadra”

Intervistato nel post partita di Juventus-Como ai microfoni di DAZN, ha parlato l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le risposte del tecnico alle domande poste dallo studio. L’esordio di Mbangula ha superato le sue aspettative o è ciò che si aspettava da lui? “Mi aspetto tanto da lui come dagli altri. Oggi ha giocato

Intervistato nel post partita di Juventus-Como ai microfoni di DAZN, ha parlato l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le risposte del tecnico alle domande poste dallo studio.

L’esordio di Mbangula ha superato le sue aspettative o è ciò che si aspettava da lui?

“Mi aspetto tanto da lui come dagli altri. Oggi ha giocato perché si merita di essere in campo dopo tutto il lavoro che ha fatto dal primo giorno ad oggi. Sono contento per lui. Ha fatto una buona prestazione, così come sono contento per la squadra perché ha fatto un ottima gara”.

Gli aspetti più positivi di questa Juventus sono il lavoro della coppia in mediana e l’umiltà dei centrocampisti di ripiegare in difesa?

“Grande osservazione. L’umiltà ci vuole sempre. Oggi quella di Dusan di tornare indietro e ricompattare la squadra, di stare insieme, così come quella dei nostri difensori di comunicare nel momento di uscire. Abbiamo giocato contro una buona squadra che ha un grande entusiasmo perché hanno fatto una Serie B fantastica. Quando arrivi con i risultati e il gioco, nel modo con cui sono arrivati loro, porta grande entusiasmo. Noi, come sempre, con grande rispetto gli abbiamo affrontati nel modo giusto. Quando c’è da difendersi, da difendere insieme e quando abbiamo la palla abbiamo dei giocatori con grandissima qualità, con grandissima interpretazione del momento e del gioco e abbiamo fatto molto bene in tutta la gara”.

La posizione di Yildiz è quella che vedremo più spesso anche per dare un appoggio più a Vlahovic?

“Dusan ha fatto una grandissima partita, con e senza palla. E’ un giocatore importante per noi, che ha bisogno del sostegno della squadra. Kenan ha delle caratteristiche importanti per giocare in quella posizione e oggi con il Como mi serviva questo. Insieme a Samu (Mbangula ndr) ci da la possibilità di stare aperti e dentro al campo, alimentando il nostro attaccante come hanno fatto. Sono contento per loro. Hanno fatto un ottima partita e adesso devono continuare. Lui ha già giocato lì, ma con la qualità che ha può giocare in diversi ruoli. Dipenderà da come sta lui e dalla squadra che andremo ad affrontare”.

L’affare Kalulu sembra alle ultime battute: poi cosa servirà a questa squadra per andare a incastonare il pezzo da novanta?

“Bisogna adesso recuperare da questa partita. Pensare a recuperare le energie, prepararsi bene e avere la concentrazione sull’Hellas Verona. Sul mercato non abbiamo il controllo noi come allenatore e giocatori. Stiamo lavorando molto bene e seriamente per rinforzarci e fare una squadra competitiva. Noi dobbiamo pensare a rimanere concentrati come oggi. Nella prossima partita affronteremo una squadra complicata, dimostrandolo nella prima giornata”.

A Weah sul gol gli hai detto te di entrare lentamente in area visto che in quel momento era “zoppo”?

“E’ stato il grande istinto del giocatore. Non stava benissimo però quando un attaccante sente l’odore del gol deve andare, sia come sia. Sono contento per lui. Vedremo domani che cos’ha. Lui dal primo giorno si sta allenando bene e ci sta aiutando tantissimo. Speriamo che sia una cosa da poco e che possa continuare così”.