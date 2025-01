SOCIAL – Pogba fa scatenare i tifosi della Juve: “Casa tua è Torino”

Pogba, una spiaggia, la maglia di Zidane e un pallone in equilibrio sulla testa: i commenti dei tifosi della Juve al post del francese

“Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”. Con questo breve comunicato è terminato il rapporto tra Pogba con la Juve, una storia d’amore tanto bella quanto tormentata. Dallo scorso 16 novembre il centrocampista francese non è più un giocatore bianconero e appena terminerà la squalifica per doping sarà libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra lo cerchi. Nel frattempo? Tanto allenamento e un po’ di relax, tutto pubblicato sui social.

Juve, l’immagine di Pogba sui social

Mentre in Italia il freddo la fa da padrone, Pogba ha deciso di passare alcuni giorni di vacanza in una località tropicale. Su Instagram il Polpo ha infatti pubblicato una sua foto in una spiaggia bellissima con un pallone in equilibrio sulla testa e una maglia della Juve di Zidane. Nei commenti i tifosi si sono sbizzarriti. C’è chi lo rivorrebbe alla Juve: “Torino è sempre casa tua“. E chi invece vede nei colori della maglia un indizio sulla sua prossima squadra: “Come to Corinthias“. Chissà dove andrà a giocare.