SOCIAL – La Juve celebra McKennie: “Quantità e qualità”

La Juve ha voluto celebrare la prestazione di McKennie nella sfida contro il Milan: i numeri dell'americano

Ogni anno sembra sul punto di lasciare la squadra, poi resta, convince l’allenatore e diventa un punto fisso: in un modo o nell’altro McKennie sa come essere fondamentale. Esterno, centrocampista, attaccante e da quest’anno anche terzino, l’americano è un jolly fondamentale per Thiago Motta che non sembra poter più fare a meno di lui. E anche la Juve ha voluto celebrarlo. Ecco il comunicato: “Che Wes sia una sicurezza, lo dice semplicemente il campo. Anche contro il Milan, McKennie ha disputato un match di quantità e qualità. Quantità certificata dai numeri: 40 passaggi positivi, 8 duelli, 7 palle recuperate, 2 dribbling (questi ultimi due dati sono i migliori della squadra), per un totale di 59 palloni giocati“.

Juve, le parole di Motta

È anche grazie a McKennie che la Juve ha battuto il Milan 2-0. Ecco le parole di Motta: “Siamo stati superiori all’avversario, penso che la vittoria di stasera sia meritata. Dobbiamo migliorare, correggere alcuni errori che accadono durante le partite. Però siamo stati bene in campo, è bello vincere una partita contro un’avversaria con grandi giocatori e con un allenatore esperto. Sono tre punti importanti davanti ai nostri tifosi che ringrazio ancora una volta per il sostegno che danno a questa squadra. Per arrivare alle due aree ci sono tanti modi ed è in quelle zone di campo che si decidono le partite, oggi siamo stati bravi a fare gol con qualità e a non subirne con una fase difensiva aggressiva e da squadra. Mbangula sta giocando bene, lui come gli altri conosce la nostra filosofia: non la quantità dei minuti in campo ma la qualità. E lui lo sta facendo molto bene, oggi è stato decisivo non solo sul suo gol ma anche poi nel secondo. Vincere fa sempre bene perché porta entusiasmo, porta stimoli in più per tutti. Dobbiamo essere contenti”. Nel frattempo la Juve ha deciso: 80 milioni per… <<<