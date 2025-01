Juve, Locatelli: “Siamo i primi a essere arrabbiati”

Su Instagram Manuel Locatelli ha commentato il pareggio della Juve contro l'Atalanta: "Ci manca qualcosa, lavoriamo ogni giorno"

Ennesimo pareggio stagionale della Juve in Serie A, il 13esimo da quando Thiago Motta siede sulla panchina bianconera. Anche contro l’Atalanta la Vecchia Signora si è portata in vantaggio ma poi è stata costretta ad accontentarsi dell’ennesimo 1-1. Serve una volta e serve subito, perchè se la lotta scudetto sembra ormai compromessa c’è invece una qualificazione in Champions League ancora tutta da conquistare. La lotta per il quarto posto in classifica è ancora apertissima. Su Instagram Manuel Locatelli ha commentato: “Siamo i primi ad essere arrabbiati per questa situazione, ma oggi e anche in altre partite ho visto un grande spirito di squadra e questo deve essere la base. Ci manca qualcosa che troveremo solo con il lavoro quotidiano. Fino alla fine!“.

Juve, le parole di Yildiz

Non si è detto soddisfatto del pareggio neanche Kenan Yildiz, che al termine della partita ai microfoni di Dazn ha detto: “Non abbiamo buttato via nulla. L’Atalanta è una grandissima squadra, abbiamo fatto una grande partita. Siamo concentrati per la prossima partita in maniera positiva. L’Atalanta è una grande squadra. Non siamo contenti del pareggio, vogliamo sempre vincere. Ho segnato tanto ma voglio segnare ancora di più. Sull’ultima palla dovevo darla a Mbangula…”.