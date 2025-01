Juve, Yildiz: “Non siamo contenti del pareggio, vogliamo sempre vincere”

Le parole dell'attaccante della Juve Kenan Yildiz ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A contro l'Atalanta

Niente da fare per la Juve che anche contro l’Atalanta ha portato a casa un pareggio, il 13esimo in Serie A dall’arrivo di Thiago Motta. Tanti, troppi punti persi per strada. I bianconeri non riescono a trovare la vittoria e la situazione comincia a essere preoccupante. La pensa in questo modo Kenan Yildiz che intervistato da Dazn al termine della partita ha detto: “Non abbiamo buttato via nulla. L’Atalanta è una grandissima squadra, abbiamo fatto una grande partita. Siamo concentrati per la prossima partita in maniera positiva. L’Atalanta è una grande squadra. Non siamo contenti del pareggio, vogliamo sempre vincere. Ho segnato tanto ma voglio segnare ancora di più. Sull’ultima palla dovevo darla a Mbangula…”.

Sulle scelte di Thiago Motta ha poi aggiunto: “Ci ha lasciato libertà. Noi cambiavamo posizione in campo, ma c’era sempre qualcuno che copriva gli altri ruoli”. Un modulo ibrido quello schierato dal tecnico bianconero, che ha dovuto far fronte all’assenza di Vlahovic e inventarsi McKennie e Koopmeiners come prime punte. Per fortuna però ora arriverà Kolo Muani. Sul francese Yildiz ha detto: “Mi piace come giocatore ma io non c’entro niente, ma sono contento se arrivano bravi calciatori“.