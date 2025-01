Juve, tanti auguri Manuel! Locatelli compie 27 anni

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Locatelli: il centrocampista bianconero compie 27 anni

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Locatelli. Ecco il comunicato del club bianconero: “È il quarto compleanno in bianconero per Manuel Locatelli che oggi, 8 gennaio 2025, compie 27 anni. Riferimento e leader della squadra, più volte scelto come capitano anche in questa stagione da mister Thiago Motta, Locatelli è diventato uno dei giocatori imprescindibili del centrocampo della Juventus – che tanto ha cambiato nelle ultime stagioni, mantenendo però il centrocampista azzurro come uno dei perni attorno a cui far girare tutto il resto”.

Juve, Locatelli tra compleanno e squalifica