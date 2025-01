Juve-Milan, Locatelli: “Il mio errore è stato determinante”

Intervistato nel post match della semifinale di Supercoppa italiana persa contro il Milan, ha parlato il centrocampista della Juve, Locatelli

Intervistato dai microfoni di Mediaset nel post match della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, ha parlato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. . Ecco le sue parole: “Ho fatto un errore determinante. Ho sbagliato e non ho visto Pulisic che arrivava, un errore che ha dato la forza a loro e non siamo riusciti a reagire. Abbiamo buttato via una partita che avevamo approcciato molto bene. Voi analizzerete i cambi, io analizzo cosa abbiamo fatto in campo. Analizziamo gli errori, io per primo ne ho fatti. Poi il resto analizzate voi. Credo di si. Se analizzi le partite che in campionato abbiamo buttato via questo ci manca. Essere maturi nel cercare il secondo gol, è una cosa che abbiamo già pagato. Fa parte di un percorso ma qui non c’è tempo, si deve guadagnare esperienza in queste partite. Dispiace perché ci credevamo ma il calcio è questo ed è andata così”.