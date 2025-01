Juve, il ricordo di Gianni Agnelli: 22 anni senza l’Avvocato

La Juve ha voluto ricordare la scomparsa dell'Avvocato Gianni Agnelli, avvenuta 22 anni fa, con un toccante comunicato

La Juve con un toccante comunicato ha voluto ricordare la scomparsa dell’Avvocato Agnelli, avvenuta il 24 gennaio di 22 anni fa. Ecco il messaggio del club bianconero: “Neanche il ricordo, che resta vivido nonostante il tempo passato da quel 24 gennaio 2003, il giorno in cui ci ha lasciato l’Avvocato. Giovanni Agnelli è stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo. Un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 22 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Come l’attaccamento a radici e valori che restano impressi nel DNA della nostra squadra, uno stile inconfondibile che ha lasciato il segno: se dici Juventus, dici Gianni Agnelli. Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento”.

#OnThisDay nel 2003 a 81 anni ci lasciava l’Avvocato Gianni Agnelli — JuventusFC (@juventusfc) January 24, 2025

Juve, i tifosi ricordano l’Avvocato Agnelli

Su X tantissimi i commenti dei tifosi bianconeri che hanno voluto ricordare una figura fondamentale per il club. "Per sempre nei nostri cuori" ma anche "Vuoto incolmabile" e "Manchi Avvocato, non sai quanto manchi". Non mancano poi le citazioni iconiche: "I calciatori cattivi guadagnano sempre troppo, quelli buoni non guadagnano mai abbastanza".