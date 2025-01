Calciomercato Juventus, incredibile: "Al posto di Vlahovic arriva..."

Nuove indiscrezioni riguardanti la Juventus raccontano di un possibile scambio dei bianconeri. Di mezzo, ci finirebbe Vlahovic

Juventus, voce clamorosa di calciomercato riguardante Vlahovic

La Juventus e Dusan Vlahovic: sembra una storia con il finale già scritto. Pian piano ci stanno arrivando anche fonti più accreditate di noi. Che lo ripetiamo da settimane. Il rinnovo di contratto non c’è e allo stesso tempo, anche le prestazioni latitano. Dusan forse resterà fino alla prossima estate, visto che crediamo impossibile un addio a gennaio. Allo stesso tempo, però, Giuntoli sta già progettando il futuro andando a muoversi in sede di calciomercato con grande convinzione e capacità. Ecco la ragione per cui tra le tante indiscrezioni che filtrano, ce ne sono alcune che senza dubbio fanno più rumore di altre. Nello specifico, ce n’è una che parla di un possibile scambio tra Juventus e Milan. Che di mezzo, vedrebbe proprio Dusan Vlahovic.

Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ha scritto qualcosa di molto pesante in merito. La notizia, è sua: “Giuntoli e Ibrahimovic starebbero lavorando a uno scambio di prestiti secco alquanto clamoroso entro la fine di questa sessione invernale della campagna acquisti e cessioni. Il Milan vorrebbe una prima punta di peso per ovviare al problema dei pochi gol realizzati“. Il giornalista, poi ha aggiunto: “Il Milan starebbe pensando seriamente ad accaparrarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, mentre Thiago Motta preferirebbe un attaccante mobile come Alvaro Morata per il suo gioco. La Juventus vorrebbe rifarsi il look in avanti dopo l’innesto di Kolo Muani dai francesi del PSG“. Insomma, la Juve ed il Milan potrebbero ritrovarsi a fare uno scambio a dir poco incredibile. Con un passaggio di maglie che nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare all’inizio di questa stagione. Dusan e Morata: uno scambio clamoroso, al termine dell’anno. Possibile? Staremo a vedere. Intanto, parlando di Juventus, vi diciamo che c’è anche qualcos’altro di molto grosso che sta iniziando a circolare <<<