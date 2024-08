Juve, Danilo ha disabilitato i suoi profili social: il motivo

Il difensore della Juve ha disabilitato i propri profili social: il motivo dietro la scelta del brasiliano

In un mondo sempre più fortemente digitalizzato, quando un personaggio pubblico decide di abbandonare i social fa sempre scalpore. È quello che ha deciso di fare il difensore della Juve Danilo, che ha disabilitato il suo profilo Instagram. Cosa c’è dietro a questa scelta?

Juve, Danilo lascia Instagram: il motivo

Non appena i tifosi hanno appreso la notizia hanno subito pensato a un malumore di qualche tipo. In realtà secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la scelta del difensore brasiliano non avrebbe nulla a che fare con la Juve ma sarebbe soltanto personale. Danilo è infatti concentrato al 100% sul terreno di gioco e stava da tempo meditando di chiudere i suoi profili social.