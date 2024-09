Bremer: "Il più simpatico alla Juve? Il numero uno è Pinsoglio" - JuveNews.eu

Dalla sua vita a Torino fino al suo compagno di squadra più divertente: le parole del difensore della Juve Gleison Bremer sui social

Gleison Bremer è ormai un pilastro della Juve, giocatore imprescindibile per Allegri prima e per Thiago Motta ora. Il brasiliano si è ormai ambientato al meglio nel mondo bianconero e dalle stories del suo profilo Instagram ha deciso di rispondere ad alcune domande sulla sua vita: “Torino mi piace, sono tanti anni che abito qui. Mia figlia è nata qui, mia moglie si è abituata a Torino, quindi mi piace. E’ una città piccola, ma allo stesso tempo anche grande. Ci sono tante cose da fare ed è anche tranquilla e questo mi piace. Oltre al calcio mi piace la boxe, aiuta anche tanto sul campo da calcio. Mi piace un sacco l’NBA e ultimamente anche il tennis”.

Juve, le parole di Bremer sui social

Sul cibo ha aggiunto: “Alcuni italiani forse si arrabbieranno, ma a me piace più la cucina brasiliana. Scusatemi“. Poi Bremer ha parlato del suo rituale pre partita: “Prima di un incontro mi concentro ascoltando un po’ di musica e penso su quello che devo fare in campo. Il compagno di squadra più forte che abbia mai avuto? Neymar, è il top. Il più divertente alla Juve? Ci sono tanti giocatori che sono divertenti però secondo me il numero uno è Pinsoglio“. Chiosa finale con quello che lo spinge a fare il meglio ogni giorno: “La voglia di arrivare ad obiettivi sempre più alti”.