Juve, Bremer: “Vince lo scudetto chi prende meno gol”

Le parole del difensore della Juve Gleison Bremer in conferenza stampa al termine della partita contro la Roma

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Roma il difensore della Juve Gleison Bremer ha detto: “È stata una partita bloccata, soprattutto nel primo tempo che erano bassi. Loro han visto le nostre prime partite, han messo Soulé lì e loro erano talmente bassi che non riuscivamo a uscire con la palla. Dobbiamo lavorare su quello, con squadre così basse riuscire a fare gol. Siamo all’inizio del nostro percorso. Abbiamo fatto 3 partite importanti, non abbiamo preso gol ma dobbiamo migliorare. Non possiamo accontentarci solo del pareggio”.

Sulla porta inviolata ha aggiunto: “Siamo solo all’inizio della nostra crescita, del nostro percorso. Importante non prendere gol, chi vince lo Scudetto è chi prende meno gol. Con squadre così dobbiamo imparare ad attaccare quando stanno così bassi. Con l’arrivo di Thiago Motta è cambiato tanto, ci siamo parlati con Gatti, Danilo. Ora siamo in una difesa a 4, il mister chiede di difendere di più con la palla“.