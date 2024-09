Vlahovic addio alla Juventus a fine anno? Bomba di calciomercato

La Juventus vuole costruire un futuro solido. E' ovvio che prima di tutto, bisognerà partire dalle certezze. Solo dopo il mercato

La Juventus del futuro come sarà? Difficile immaginarlo. Sicuramente, però, c’è una linea guida che Giuntoli sembra aver tracciato in maniera troppo chiara per essere ignorata che parla (finalmente) di una squadra nuovamente ambiziosa con calciatore giovani e forti. O almeno, quando sono meno giovani, sicuramente forti. Thiago Motta in panchina ha portato una ventata di novità e in questo senso possiamo serenamente affermare (senza che si offenda nessuno) che era proprio quel che ci voleva. Detto questo, comunque, adesso si inizia a guardare al futuro con occhi diversi. E nello specifico le novità che stanno circolando riguardano quel che potrebbe avvenire sul fronte legato a Vlahovic.

Calciomercato, il punto sul futuro di Dusan Vlahovic

Nella passata sessione di calciomercato s’è fatto un gran parlare della questione legata a Federico Chiesa. Che poi s’è conclusa come tutti sanno com il suo passaggio al Liverpool. Allo stesso tempo però in casa Juve, adesso si ragiona di quelli che potrebbero diventare casi simili da qui al prossimo futuro. E uno di questi, è sicuramente Vlahovic. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e nella sessione di calciomercato della prossima estate, potrebbe essere ad un anno dalla scadenza. Insomma, sarebbe un Chiesa-Bis. Ma se errare è umano, perseverare è diabolico. Ed è qui, che Giuntoli dovrà mettere mano alla situazione. Su cui riceviamo aggiornamenti significativi.

Punto numero uno: Vlahovic non vuole andare via dalla Juventus a fine anno, come molti stanno raccontando. Punto numero due: il suo stipendio dovrà essere più basso di quello attuale. La nuova politica in casa bianconera prevede cambiamenti anche in questo senso. Ed è la ragione per cui Giuntoli stesso sta lavorando alla soluzione. Che potrebbe essere lo spalmare lo stipendio su più anni. Prolungando il contratto dell’ex Fiorentina fino al 2028. Un piano, questo, che ci risulta e che la Juventus avrebbe davvero in mente. C’è la possibilità che qualcosa accada nel breve termine e noi, saremo qui a raccontarvela. Di sicuro, ci pare quasi impossibile un addio. Ovvio è che Dusan dovrà comunque venire incontro alle richieste del club bianconero. Vedremo. In tutto questo da qualche giorno sta circolando un’altra voce pesante di mercato sulla Juve: si parla di un’offerta da 70 milioni di euro <<<