Barrenechea: “Grazie mille al club che mi ha fatto crescere”

Enzo Barrenechea, ex calciatore della Juventus, appena passato all'Aston Villa, ha detto la sua sui bianconeri.

Enzo Barrenechea, ex calciatore della Juve, ha salutato i bianconeri con un post social su Instagram. Ecco le sue parole dopo il passaggio all’Aston Villa: “Grazie Juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha sempre dato la sua fiducia, sono molto orgoglioso di aver fatto parte di un’istituzione così importante come la Juventus. Voglio salutare in particolare tutti i miei colleghi, staff e corpi tecnici che mi hanno fatto crescere e migliorare giorno dopo giorno. Grazie mille ai fan per il supporto che mi hanno dato fin dal primo giorno. I momenti vissuti saranno sempre nel mio cuore”.