Social, Barrenechea: “Grazie Juve. E’ il momento di dirsi addio”

Tramite il suo profilo social, Enzo Barrenechea ha salutato tutto l'ambiente della Juventus: il calciatore andrà a giocare in Premier League

Dopo quelli di Samuel Iling-Junior, sono arrivati anche i saluti via social di Enzo Barrenechea. I due giocatori cresciuti nelle giovanili della Juventus sono stati ufficialmente ceduti all’Aston Villa in Premier League. Nella giornata di ieri era invece stato confermato dalla stessa Juve l’arrivo di Douglas Luiz che, rispetto ai due giocatori, percorre così la strada inversa.

Il saluto di Barrenechea

“Grazie @juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha sempre dato la sua fiducia, sono molto orgoglioso di aver fatto parte di un’istituzione così importante come la Juventus. Voglio salutare in particolare tutti i miei colleghi, staff e corpi tecnici che mi hanno fatto crescere e migliorare giorno dopo giorno. Grazie mille ai fan per il supporto che mi hanno dato fin dal primo giorno. I momenti vissuti saranno sempre nel mio cuore”.