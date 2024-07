Calciomercato Juve, Ceccarini: “In settimana un altro colpo!”

Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, in settimana sarà annunciato un nuovo acquisto da parte del club

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato molto attivo della Juventus. Per il giornalista, con ogni probabilità ci sarà l’annuncio di un altro giocatore, ormai praticamente chiuso. Ma le sorprese potrebbero non finire qui.

Ceccarini: “A breve l’annuncio di Di Gregorio”

Ecco le parole del giornalista: “La Juventus dopo l’arrivo di Douglas Luiz si sta concentrando su un’altra importante operazione. Si perché l’obiettivo è rafforzare la squadra in ogni reparto. E gli sforzi del direttore sportivo Giuntoli sono adesso incentrati in mezzo al campo dove Khéphren Thuram si avvicina. Questa può essere la settimana decisiva per trovare l’accordo con il Nizza sulla base di 17-18 milioni di euro. L’agente del giocatore è al lavoro affinché si possa trovare l’intesa tra le parti. Un colpo che la Juventus ha stabilito di fare a prescindere dal rinnovo o meno di Rabiot. Il club bianconero invece rimane in fase di attesa sul fronte Koopmeiners e Calafiori, due innesti che i bianconeri vorrebbero fare ma non alle cifre al momento chieste da Atalanta e Bologna. Per il centrale c’è da tenere conto anche che il Basilea nell’accordo di cessione ha ottenuto il 40 per 100 sulla futura rivendita. A breve infine arriverà anche l’annuncio dell’acquisto di Di Gregorio dal Monza che prenderà il posto di Szczęsny in partenza.