Il futuro di Boga è già stato deciso

La Juventus continua a inseguire una qualificazione alla prossima Champions League che appare sempre più complicata. Prima di pensare al mercato estivo, però, i bianconeri dovranno affrontare il Torino nell'ultima giornata di campionato, sperando anche in risultati favorevoli dagli altri campi. Nel frattempo la società sta già programmando il futuro e una delle decisioni più importanti riguarda Jeremie Boga. L'attaccante ivoriano, arrivato durante il mercato invernale, continuerà infatti la sua avventura in bianconero anche nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza avrebbe già scelto di esercitare il diritto di riscatto previsto nell'accordo con il Nizza. L'operazione dovrebbe costare poco meno di cinque milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile per assicurarsi definitivamente il cartellino del giocatore. La conferma rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti dell'esterno offensivo, nonostante una seconda parte di stagione caratterizzata da alti e bassi.

Un impatto brillante e un finale più complicato

L'avventura di Boga alla Juventus era iniziata nel migliore dei modi. Nelle prime sei presenze con la maglia bianconera, l'ex giocatore di Sassuolo e Atalanta aveva realizzato tre reti e fornito un assist, diventando rapidamente una delle sorprese più positive della squadra. Le sue qualità tecniche e la capacità di saltare l'uomo avevano offerto nuove soluzioni all'attacco guidato da Luciano Spalletti. Anche il gol segnato contro l'Atalanta aveva confermato il buon momento vissuto dall'esterno offensivo. Con il passare delle settimane, però, il suo spazio si è progressivamente ridotto. Nelle ultime partite contro Verona, Lecce e Fiorentina, il giocatore ha accumulato appena 67 minuti complessivi, scivolando indietro nelle gerarchie tecniche. Una situazione che avrebbe potuto alimentare dubbi sul suo futuro. Al contrario, la società sembra convinta delle sue potenzialità e del contributo che potrà offrire nel lungo periodo.

Una nuova occasione contro il Torino

La sfida contro il Torino potrebbe rappresentare un'importante opportunità per il numero bianconero. L'assenza di Kenan Yildiz, fermato da un infortunio, apre infatti la strada a una maglia da titolare. Per Boga sarà l'occasione di rilanciarsi e di chiudere la stagione lasciando un'impressione positiva. Una prestazione convincente nel derby potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia dello staff tecnico in vista del prossimo campionato. La scelta di riscattarlo dimostra comunque che la valutazione della società va oltre le ultime settimane. La Juventus ritiene che il giocatore abbia ancora margini di crescita e possa diventare una risorsa importante nel progetto guidato da Spalletti. Il futuro, dunque, sembra già scritto. Al di là del risultato finale della stagione, Jeremie Boga continuerà a vestire la maglia della Juventus, pronto a cercare una definitiva consacrazione in bianconero.