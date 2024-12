Tare: “Juve? Hancko mi piace molto. Attacco a posto così”

Intervenuto a margine dei Globe Soccer Awards l’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato del mercato della Juve

Intervenuto a margine dei Globe Soccer Awards l’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato del mercato della Juve: “Nella finestra invernale i grandi giocatori non si muovono. Ci saranno operazioni per colmare lacune nelle rose. Hancko a me piace molto. L’ho affrontato alla Lazio ed è un giocatore di personalità, bravo a guidare il reparto. Su di lui puoi sempre contare e al Feyenoord lo sta dimostrando. Antonio Silva è giovane e forte, sarebbe un bel rinforzo. Skriniar non giocando spesso, penso vada alla ricerca di una squadra dove trovare più spazio. Non credo ci sia bisogno di presentare Skriniar: tutti sanno chi è”. Sull’attacco della Juve: “Secondo me è a posto: rientrerà Milik. Vlahovic è una certezza e ora che Gonzalez è recuperato, qualche gol lo farà”.

Sul mercato delle altre big: “Se fossi il Napoli prenderei Luiz Felipe dall’Arabia (è all’Al Ittihad, ndr): può giocare a 3 o a 4 ed è esperto. Un grande lavoratore che con Conte si troverebbe bene. Inter? Per me è la favorita così com’è: ha la rosa più forte e Inzaghi è uno dei migliori al mondo”. Sul Milan: “I giocatori di talento li ha, ma ha perso punti in partite chiave. Se non partirà nessuno, non credo farà operazioni importanti. Atalanta? L’Atalanta i colpi li ha piazzati in estate con Retegui, Samardzic e Zaniolo. Col ritorno di Scamacca avrà il miglior attacco di A”.