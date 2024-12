Mercato Juve, obiettivo Hancko: Giuntoli prepara la contropartita

La Juve vuole provare l'affondo per Hancko: le ultime novità in vista del mercato di gennaio del club bianconero

Nonostante le dichiarazioni di facciata sembra proprio che Danilo sia destinato a lasciare la Juve nel corso del prossimo mercato di gennaio. Il difensore brasiliano non è una prima scelta per Thiago Motta, ha il contratto in scadenza e ha chiesto di lasciare il club. Se a questo aggiungiamo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, è chiaro come la Juve nel corso del prossimo mercato dovrà per forza andare alla ricerca di almeno un difensore centrale, possibilmente due. Ma chi? Sono tanti i nomi che sono stati accostati al club bianconero e tra questi Hancko continua a essere in cima alla lista dei preferiti.

Mercato Juve, le ultime novità su Hancko

Hancko sarebbe il giocatore ideale per Thiago Motta, per molti versi simile a Calafiori al Bologna nella passata stagione. Lo slovacco è infatti centrale di difesa ma è molto abile anche come terzino sinistro e potrebbe quindi permettere ai bianconeri di avere un modulo più fluido in fase di impostazione. Il problema restano i 30 milioni di euro richiesti dal Feyenoord, cifra ritenuta decisamente eccessiva. In questo senso secondo quanto riportato da Tuttosport la Juve sarebbe pronta a inserire nella trattativa anche Mbangula, così come Facundo Gonzalez. L’argentino è in prestito al Feyenoord e potrebbe quindi essere inserito nella trattativa.