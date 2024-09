Serie A, Rebic: “L’infortunio è un ricordo. Risolto ad aprile”

Ante Rebic ha parlato della sua decisione di ritornare a giocare in Serie A: il calciatore ha spiegato di aver superato i suoi problemi fisici

In conferenza stampa, il Lecce ha presentato Ante Rebic, giocatore di ritorno in Serie A dopo aver militato nella Fiorentina, nell’Hellas Verona e nel Milan. Ecco le sue parole: “Il Lecce trova un giocatore molto motivato, voglio far vedere a tutti che sono quello di tre anni fa. Negli ultimi due anni ho sofferto a causa di un infortunio, che ho risolto ad aprile. Un mese fa il direttore e il mister mi hanno convinto. Non ci ho pensato tanto, so che in questo momento devo giocare con continuità e far vedere a tutti che sono pronto”.

Rebic: “Mi mancano solo i minuti delle partite”

Il calciatore ha proseguito: “Dopo l’intervento fatto ad aprile mi sono sempre allenato, sempre con un preparatore. Mi mancavano solo i minuti della partita. Mi sento bene e voglio giocare il prima possibile. Kristovic? Non mi aspettavo giocatori così forti. Sono contento di essere qui e aiutare la squadra. Dal mio primo giorno mi sento bene, vedo un bel clima. Non voglio prendermi la leadership, siamo tutti sullo stesso livello. I tifosi? Adesso hanno un tifoso in più. Darò tutto per questa squadra. Mister e direttore mi hanno spiegato tutto il contesto. Dobbiamo raggiungere la salvezza, darò tutto per questa squadra”.