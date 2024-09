Serie A, tra i candidati per l’MVP di agosto c’è anche Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato inserito nella lista dei sei candidati per il premio di Miglior giocatore del mese di agosto

È stato un inizio di stagione ricco di emozioni per la Juve in Serie A. I bianconeri hanno infatti vinto due delle tre partite giocate, pareggiando la terza. Tra i protagonisti dei bianconeri c’è stato di certo anche Dusan Vlahovic, che non a caso è stato inserito nella lista dei candidati per il premio di miglior giocatore del mese di agosto del campionato italiano.

Serie A, i candidati per il premio di MVP di agosto

Ecco il comunicato della Lega Serie A: “I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto sono: Coco (Torino), Kvaratskhelia (Napoli), Man (Parma), Retegui (Atalanta), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus). I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Il vincitore dell`EA SPORTS FC Player Of The Month di questo mese non riceverà l`integrazione in-game su EA SPORTS FC 25 Ultimate Team. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A Enilive 2024/2025“.