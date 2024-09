Serie A, Nani: “Su Samardzic non c’era solo l’Atalanta…”

Nani ha parlato della trattativa per Samardzic: il dirigente ha spiegato che non l'Atalanta, in Serie A, si sarebbe interessata al giocatore

Intervistato per Tmw, Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, è ritornato sulla campagna rafforzamento del club friulano in preparazione della Serie A. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un mercato in linea con gli obiettivi. Abbiamo venduto i calciatori che era giusto vendere. Perez ci ha chiesto di giocarsi questa carta in un club europeo importante (il Porto, ndr) e lo abbiamo accontentato. E come sempre abbiamo investito su giovani che possono rappresentare elementi importanti per il futuro. Sanchez? È un calciatore importantissimo perché ci trasmette la mentalità giusta e la voglia di ambire al massimo traguardo. Quando lo avremo in campo ci aiuterà anche lì, ma fuori dal campo e già un punto di riferimento per tutti. Non vogliamo accelerare il suo recupero. Ma tornerà presto”.

Nani sulla cessione di Samardzic

Inoltre, il dirigente dell’Udinese ha parlato della cessione di Lazar Samardzic all’Atalanta rivelando l’esistenza di una concorrente in Serie A: “C’era anche il Milan. Si sono informati, ma non abbiamo mai intavolato una vera trattativa. L’Atalanta invece ha fatto l’offerta giusta, è stato il club che ha voluto di più il calciatore”. Infine, sul prossimo mercato ha aggiunto: “Pensiamo a gennazio, ma anche a giugno. Questo è il momento in cui si pensa già al futuro e ad anticipare la concorrenza. Poi le trattative non iniziano certo adesso. Gennaio è presto, speriamo di non aver bisogno di intervenire. Abbiamo due rose complete. Sia all’Udinese che al Watford“.