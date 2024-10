Serie A, Italiano: “La scintilla del Bologna deve accendersi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in seguito alla sconfitta del suo Bologna in Champions, parlando dell'avvio di stagione

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in seguito alla sconfitta della sua squadra in Champions League contro l’Aston Villa. Ecco le sue parole: “Anche oggi, contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista, penso che i ragazzi, pur avendo avuto un po’ meno qualità rispetto alla gara contro il Liverpool, abbiano cercato di giocare in verticale. Per me nel primo gol c’è fallo su Fabbian. Anche oggi, però, posso dire che i ragazzi sono stati concentrati. Bisogna dare tutti qualcosa in più, io in primis. Dobbiamo cercare di curare ancora di più i dettagli. Se qualcuno pensa di aver dato il 100%, da domani bisogna ancora di più alzare il livello. Per me potevamo raccogliere di più sia in Champions League che in Serie A, ma se continueremo a lavorare, presto ci toglieremo belle soddisfazioni”.

Italiano: “Attacco? Convinto che abbiamo nelle corde qualcosa di diverso”

Il tecnico ha proseguito: “La cosa positiva è che continuiamo a parlare di produzione e del fatto che creiamo anche contro le squadre forti. Io sono convinto che i miei giocatori in avanti abbiano nelle corde qualcosa di diverso sotto porta. Non so quale può essere la scintilla, ma per me si accenderà tramite gli allenamenti. Dobbiamo trovare più freddezza e velenosità“.