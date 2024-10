Serie A, Ferguson: “Bologna, ti dico quando torno”

Dopo l'infortunio al ginocchio, il ritorno sui campi di Serie A di Ferguson è imminente, così come egli ha spiegato ai suoi tifosi al Bologna

Intervistato per Il Corriere di Bologna, il centrocampista Lewis Ferguson ha svelato la data del suo ritorno in Serie A dopo il grave infortunio al ginocchio. Ecco le sue parole: “Finalmente sto bene. Mi alleno e con il preparato atletico Paolo Aiello ho ripreso a correre, il ginocchio lo sento forte. Quando rientrerò? Non c’è un giorno specifico, ma tutto sta procedendo bene e credo che da fine mese potrò cominciare ad allenarmi in gruppo, diciamo 2-3 settimane per iniziare ad andare in panchina. Servirà tempo per raggiungere il livello della passata stagione, sia fisico sia tecnico”.

Ferguson: “Ora mi sento sicuro”

Il calciatore ha proseguito: “Dopo l’operazione non ti puoi muovere, non poi camminare, sei impossibilitato a fare qualunque cosa. Per forza hai paura di non tornare quello che eri. Ora però quando corro, faccio i cambi di direzione o tiro, mi sento sicuro e non penso più alle brutte cose che mi sono passate per la testa”. Infine, sull’impatto del nuovo allenatore ha detto: “Serve tempo a tutti. Al tecnico per portare le proprie idee, ai calciatori di adattarsi. Non abbiamo giocato male in questo inizio, ma ci è mancato qualcosa, piccoli dettagli: l’ultimo passaggio, l’ultima azione, l’ultimo tiro. È normale, ma vedo anche tante cose buone”.