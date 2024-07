Serie A – Inzaghi ha paura della Juve: “Antagonista pericolosa”

Chi vincerà la prossima Serie A? Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi sulla nuova Juve di Thiago Motta

L’Inter ha annunciato il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2026. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore nerazzurro ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: “L’obiettivo l’anno scorso era la seconda stella, ora sarà far felici i tifosi. Sono passati 80 giorni dalla vittoria della Serie A. Siamo stati in vacanza ed è stato bellissimo vedere i tifosi felici. La seconda stella è di tutti, siamo stati corpo unico. I ragazzi e la società sono stati insieme in questo grande cammino che vorremmo ripetere”.

Serie A, Inzaghi teme la Juve

Sulla Juve di Thiago Motta ha aggiunto: “Sta cambiando, ha cambiato guida tecnica, è arrivato un ottimo allenatore che stimo, ha fatto un ottimo percorso allo Spezia e al Bologna, sarà un’antagonista molto pericolosa“.