Serie A – Moggi attacca Gravina: “Non sa guidare il nostro calcio”

Intervenuto ai microfoni di Elleradio l’ex presidente della Juve Moggi ha detto: “Il presidente Gravina non sa guidare il calcio italiano. Basterebbe porre un disposto da parte della Federazione affinché i giocatori possano giocare in Italia, farsi le ossa e dare qualcosa in più alla Nazionale. Prendete il caso Calafiori: è dovuto andare a giocare in Svizzera. E adesso dal Bologna andrà direttamente in Premier League all’Arsenal. Questo è il male del calcio italiano. Quella di Gravina non è una guida giusta”.

Serie A, le parole di Moggi.

“Gravina è stato stato furbo: si sentiva in pericolo e ha anticipato la scadenza del suo mandato al marzo 2025 in modo da far terminare le discussioni su di lui e avere il tempo necessario per mettersi d’accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, il cui voto è spesso determinante per diventare presidente della Federcalcio“, ha concluso.