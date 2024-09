Serie A, Gosens ritorno e gol ma alla Fiorentina non basta…

Robin Gosens è tornato in Serie A per vestire la maglia della Fiorentina: al debutto in viola, il calciatore ha trovato subito il primo gol

Robin Gosens è tornato in Serie A per vestire la maglia della Fiorentina. Nel suo esordio è arrivato subito il primo gol in maglia viola, ma non i tre punti per la squadra di mister Palladino. Ai microfoni di DAZN, il terzino ha esternato le sue sensazioni dopo il debutto con la nuova maglia.

Le parole di Gosens

“Sono venuto per dare una mano alla squadra, sono contento per il gol ma era meglio la vittoria contro il Monza. Il mister mi ha chiesto quello che sapevo fare, per me adattamento più facile, con Inzaghi giocavo così. Sono contento di essere riuscito a fare la mia partita. Molto forte questo gruppo, tanti giocatori nuovi c’è bisogno di un po’ di adattamento. Per me lo spirito si è visto ed è quello giusto, ora dobbiamo lavorare ancora meglio, saremo pronti”.