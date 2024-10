Serie A, Conte: “Como possibile squadra rivelazione”

In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato del prossimo impegno in Serie A contro il Como, elogiando il percorso e la squadra lariana

In conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha presentato la prossima sfida della sua squadra in Seria A al Como. Ecco le sue parole: “Penso che se la indicassi come la squadra rivelazione non sbaglierei. Poteva vincere col Bologna in casa, poi ha vinto con Atalanta e Verona. Una squadra in salute, ha grande qualità, ha giocatori che secondo me avranno grande futuro: Fadera, Nico Paz, lo stesso Perrone. Hanno poi esperienza in Sergi Roberto e Cutrone, che ha avuto un avvio di campionato incredibile. Affronteremo una squadra che ci creerà grosse problematiche, verranno qui con grande entusiasmo ed autostima ma noi ci stiamo preparando per non farci cogliere impreparati”.

Conte: “Ho sempre pensato a Fabregas come futuro allenatore”

Il tecnico del Napoli ha poi parlato dell’allenatore del Como, Cesc Fabregas: “Col Chelsea abbiamo condiviso momenti importanti e vinto trofei, personalmente ho sempre pensato che potesse diventare allenatore: era un calciatore che giocava in mezzo al campo, che ti chiedeva sempre il perché di alcune cose ed era curioso. Sono contento per lui, sta facendo un percorso veloce però si sta dimostrando preparato. Come si gestisce il primo posto? Continuando a lavorare seriamente, è fuori dubbio. Sappiamo che siamo all’inizio del campionato e come dico sempre, e come ho detto in passato, è un periodo di assestamento per tutti quanti”.