Serie A, Como scatenato: Varane a un passo dai lariani

Il Como neopromosso in Serie A sarebbe vicinissimo al colpo clamoroso per la difesa: i lariani avrebbero ormai l'accordo per Raphael Varane

Se la Juventus può essere considerata tra le regine della prima parte di calciomercato estive, non si può dire che il Como, neopromosso in Serie A, sia da meno. Il club lariano, già estremamente attivo nella campagna rafforzamento, sarebbe vicinissimo al colpo da novata per la retroguardia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’arrivo di Raphael Varane, ex difensore del Real Madrid e Manchester United, a lungo inseguito, sarebbe ora a un passo.

Colpo Varane: i dettagli della trattativa

Attualmente svincolato, il difensore avrebbe trovato un accordo per giocare nel Como in Serie A nelle prossime due stagioni. Nel contratto ci sarebbe inoltre un opzione per un terzo anno: i lariani starebbero sempre più mettendo tutti i presupposti per togliersi sin da subito dalla corsa per la salvezza.