Lega Serie A, tutte le informazioni sull’Assemblea

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'Assemblea, con diversi temi importanti sul tavolo.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull’Assemblea. Ecco il comunicato: “Riguardo i temi federali abbiamo discusso in riunione per la prima volta dopo l’approvazione dell’Emendamento presentato dall’Onorevole Mulè al Decreto sport, analizzando le conseguenze dello stesso – ha commentato il Presidente Casini -. Le Società, all’unanimità, consapevoli che sono partiti gli incontri e lunedì ci sarà una prima riunione delle componenti, hanno ribadito la necessità che si vada verso un modello di maggiore autonomia e un sistema in cui le decisioni che riguardano la Serie A richiedano necessariamente il suo coinvolgimento e parere vincolante.

E` inoltre fondamentale che ci sia un significativo riequilibrio dei pesi elettorali e della rappresentanza negli organi direttivi, così come indicato nell’Emendamento. Il riequilibrio dovrà prevedere l’aumento del peso in generale del settore professionistico. La percentuale di cui si è parlato maggiormente vede il settore professionistico nella sua interezza raggiungere auspicabilmente la metà della rappresentanza nel consiglio federale, con un peso preponderante riconosciuto alla Lega di A”.

“Sapendo che lunedì inizierà questo tipo di interlocuzione – ha proseguito Casini – e che c’era la scadenza per poter impugnare il regolamento elettorale approvato lo scorso 15 luglio, l’Assemblea all’unanimità ha deciso anche di impugnare il regolamento che, approvato con il parere contrario di Serie A e Serie B, ha cristallizzato i pesi elettorali senza riequilibrio. Questo non va considerato come un atto ostile, è semplicemente un atto di difesa tecnica”. L`Assemblea ha assegnato i diritti audiovisivi con commento in lingua inglese degli incontri della Serie A per un biennio negli Stati Uniti, confermando la partnership con CBS Paramount. Sono stati inoltre ceduti i diritti audiovisivi del campionato nei territori dell’Africa subsahariana e in Canada e altri pacchetti nel Regno Unito e in Irlanda”.