Serie A, la classifica dopo 21 giornate: Juve a -2 dalla zona Champions

La classifica della Serie A dopo 21 giornate di campionato: la Juve è a un passo dalla zona Champions League

Con il match tra Como e Udinese è terminata la 21a giornata di Serie A. Per i tifosi della Juve è stato un weekend ricco di emozioni visto che la squadra di Motta ha vinto e convinto nella sfida contro il Milan. Un 2-0 che ha fatto guadagnare tre punti importanti alla Vecchia Signora, che ore è un po’ più vicina alla zona Champions League. Andiamo alla scoperta delle classifica completa del campionato italiano.

La classifica di Serie A dopo la 21a giornata

A dominare in testa alla classifica c’è ancora il Napoli di Conte con 50 punti, seguito dall’Inter a 47 ma con una partita da recuperare. Azzurri e nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto in una lotta testa a testa che sembra essere destinata a proseguire fino a fine stagione. Seguono Atalanta (43), Lazio (39) e Juventus (37). I bianconeri sono quindi a soltanto 2 punti di distanza dalla zona Champions League. Poco dietro Fiorentina (33), Bologna (33) e Milan (31), tutte però con una partita da recuperare. A metà classifica Roma (27), Udinese (26), Torino (23) e Genoa (23). A un passo dalla zona retrocessione Como (22), Cagliari (21) e Empoli, Parma e Lecce (20). Ultimi tre posti per Verona (19), Venezia (15) e Monza (13).

Napoli 50 (21 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 43 (21)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (21)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 23 (21)

Genoa 23 (21)

Como 22 (21)

Cagliari 21 (21)

Empoli 20 (21)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)

