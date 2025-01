Juventus, 4 colpi dalla Lazio: annuncio da urlo! / Calciomercato

La Juventus sta lavorando alla costruzione di qualcosa di grande. E adesso avrebbe messo nel mirino quattro nomi dalla Lazio

Calciomercato, Juventus e Lazio fanno un poker di affari?

Juventus all’opera in sede di calciomercato: non si guarda solo al mese di gennaio ma – zitto zitto – Giuntoli starebbe pianificando anche le mosse relative alla prossima estate quando la rivoluzione sarà profonda. Tutto lascia pensare, infatti, che quanto accaduto la scorsa estate, sia stato solo il prologo di quello che succederà tra giugno ed agosto alla Continassa. Era l’inizio di una rivoluzione che sembra essere già molto chiara nella testa della dirigenza e del tecnico bianconero Thiago Motta. A colpire, sono le indiscrezioni che raccontano quello che potrebbe succedere rispetto alla possibilità di puntare ben 4 calciatori che attualmente vestono la maglia della Lazio.

Secondo quanto viene riportato, infatti, ci sono diverse opzioni tra i biancocelesti che non dispiacciono per niente in casa Juventus. Si parte da due difensori. Piace Mario Gila, tanto per iniziare. Un calciatore moderno, che – proveniente dal Real Madrid – ha mostrato una crescita enorme sotto la guida di Sarri e che adesso si sta confermando come perno centrale della difesa biancoceleste. Ma ancor più interessante sarebbe il colpo legato a Nuno Tavares. Preso per due spicci da Fabiani, ha fatto una valanga di assist dimostrando uno strapotere fisico semplicemente da urlo. Piace pure lui e qualcosa ci dice che alla Juve, lui, verrebbe di corsa. E poi, altri due calciatori della Lazio sono sempre nel mirino.

Uno è Dele-Bashiru. Cresciuto tra le fila del Manchester City s'era un po' perso. Poi alla Lazio – che ha avuto il merito di andarlo a pescare – si sta dimostrando incredibilmente promettente. E' giovane, di una forza fisica impressionante. Piace moltissimo – pare – proprio a Thiago Motta. Che allo stesso tempo abbraccerebbe alla grandissima anche Mattia Zaccagni. Il Capitano biancoceleste che continua a fare gol (l'ultimo contro il Verona) potrebbe essere un'opzione clamorosamente positiva da andare a prendere in vista del prossimo anno. Qualcuno vocifera che a Lotito, la Juventus potrebbe presentare un'offerta complessiva da quasi 100 milioni di euro per loro quattro. Per ora sono solo voci. Ma qualcosa, sotto sotto, forse si sta già muovendo. Staremo a vedere.