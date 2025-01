Serie A, la classifica dopo 20 giornate: Juve quinta a -13

Andiamo alla scoperta della classifica di Serie A dopo 20 giornate: la Juve è quinta, fuori dalla Champions League e distante dallo Scudetto

Terminata la 20a giornata di Serie A e i recuperi della 19a possiamo avere una visione più chiara sulla classifica del campionato italiano. Metà stagione è ormai andata e le squadre in vetta cominciano già a fare i primi conti in ottica scudetto. Tra queste purtroppo non c’è la Juve: i bianconeri dopo il pareggio con l’Atalanta sono infatti fermi a quota 34 punti, ben 13 in meno del Napoli primo. Pensare di poter lottare per la vittoria del campionato è impossibile, ma sarà fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League, obiettivo alla portata ma per il momento non raggiunto. Se la stagione dovesse finire ora, infatti, i bianconeri sarebbero quinti e quindi in Europa League.

Serie A, la classifica dopo 20 giornate

In testa alla Serie A c’è il Napoli con 47 punti, seguito da Inter (44 ma una partita da recuperare) e Atalanta (43). Quarto posto per la Lazio (36), con Juventus (34), Fiorentina (32), Milan (31) e Bologna (30) a inseguire. Le squadre di Palladino, Conceicao e Italiano hanno però una partita in meno e potrebbero quindi superare o raggiungere i bianconeri. A metà classifica Udinese (26), Roma (24), Genoa (23) e Torino (22). Appena fuori dalla zona retrocessione Lecce e Empoli (20) e Parma, Como e Verona (19). In fondo Cagliari (18), Venezia (14) e Monza (13).

Napoli 47

Inter 44*

Atalanta 43

Lazio 36

Juventus 34

Fiorentina 32*

Milan 31*

Bologna 30*

Udinese 26

Roma 24

Genoa 23

Torino 22

Lecce 20

Empoli 20

Parma 19

Como 19

Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 13

*Una partita in meno