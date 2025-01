Jacobelli: “Bella Juve, ma Motta spera nel calciomercato”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Radio Radio: “Una partita molto bella, spettacolare soprattutto nel secondo tempo, con continui ribaltamenti di fronte e grandi parate di Carnesecchi, che ha confermato di essere un portiere degno della Nazionale, sotto lo sguardo attento di Spalletti e dello stesso Di Gregorio. Un confronto che ha esaltato le tattiche di Gasperini, basate sulla marcatura uomo su uomo, alla base delle fortune nerazzurre, e dall’altra parte una Juventus compatta. Tuttavia, una volta di più, i bianconeri non sono stati capaci di gestire il vantaggio, perdendo quello che è stato il tredicesimo punto da situazione di vantaggio nell’arco di questo campionato. Una Juventus che si allontana ancora dal vertice della classifica, mentre l’Atalanta ritrova se stessa. In chiave scontro diretto con il Napoli, in programma nel fine settimana al Gewiss Stadium, tutto esaurito, la squadra di Gasperini sa di poter di nuovo contare sull’uomo che, a suon di gol, le ha consentito di inserirsi ai vertici della classifica di un campionato che la vede ancora in lotta per lo scudetto, insieme al Napoli capolista e all’Inter, che deve recuperare le partite contro Bologna e Fiorentina”. “

Sul calciomercato

“Dal pareggio di Bergamo, se Gasperini può essere confortato, Motta, assente per squalifica e in tribuna, certamente deve riflettere una volta di più sul fatto che la sua Juventus non riesca a vincere una partita dopo essere andata in vantaggio. Tant’è vero che i tredici pareggi sono lì a dimostrare l’inconcludenza della formazione bianconera in zona offensiva. Arriverà Kolo Muani, si recupererà Vlahovic: evidentemente Motta spera che il futuro sia migliore”.