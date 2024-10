Serie A, la classifica dopo 8 giornate: la Juve resta in top 3

Com'è cambiata la classifica di Serie A dopo otto giornate? Andiamo alla scoperta di tutti i punteggi del campionato italiano

Con il match tra Verona e Monza è terminata l’ottava giornata di Serie A. È stato un weekend senza particolari emozioni, che ha visto la maggior parte delle big vincere di corto muso, per 1-0. L’unica eccezione è stata la Fiorentina, che ha battuto 0-6 il Lecce. La Juve ha invece vinto a fatica contro la Lazio grazie all’autogol di Gila, ma ha comunque portato a casa tre punti preziosissimi. Ma com’è cambiata la classifica?

Serie A, la classifica dopo otto giornate

In testa al campionato resta il Napoli con 19 punti. Subito dietro la squadra di Conte troviamo invece Inter (17) e Juventus (16). Queste tre sono le principali candidate al titolo e il derby d’Italia in programma nel prossimo fine settimana potrebbe dare una svolta alla stagione ai nerazzurri o ai bianconeri. Quarto posto per il Milan, seguito da Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese. A metà classifica troviamo invece Torino, Roma ed Empoli. Tante squadre a 9 punti: Verona, Bologna, Cagliari e Como. In fondo alla classifica spazio a Parma, Monza, Geno, Lecce e Venezia. Di seguito tutta la classifica completa, squadra per squadra:

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Verona 9

Bologna 9

Cagliari 9

Como 9

Parma 7

Monza 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4