Inter, Lautaro è pronto a sfidare la Juve: “Dobbiamo continuare così”

Le parole dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez e del centrocampista Mkhitaryan in vista del match contro la Juve

Intervistato al termine della partita contro la Roma l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Miglior marcatore straniero dell’Inter? Vuol dire tanto. Come dico sempre, da quando sono arrivato mi hanno trattato come se fossi nato qui. Devo continuare a lavorare, oggi abbiamo trovato di fronte una squadra molto forte. Con le difficoltà che abbiamo avuto e i cambi del primo tempo oggi si doveva vedere la squadra e si è visto. Dobbiamo continuare così, martedì un impegno importante e poi il derby d’Italia“.

Verso Inter-Juve, le parole di Mkhitaryan

I nerazzurri sono in ansia per le condizioni di Calhanoglu, uscito per infortunio. Al suo posto potrebbe giocare Mkhitaryan che intervistato ha detto: “Mi dispiace che abbiamo perso due giocatori molto importanti, spero niente di grave. Il mister deve decidere dove farmi giocare, play o mezzala non importa. L’importante è che chi gioca aiuti la squadra a vincere. Quando perdi un compagno durante la partita è difficile, poi dobbiamo sistemarci e organizzarci. Barella è scivolato a fare il play, secondo me abbiamo fatto bene a centrocampo, ci siamo dati una mano. Nelle prossime partite sentiremo la mancanza di Calhanoglu ma dobbiamo coprire quel posto lì. Tour de force? Siamo abituati a giocare queste partite, anche lo scorso anno in un periodo abbiamo giocato contro Juve, Atalanta, Roma, Lazio… e le abbiamo vinte tutte. Adesso ce ne aspettano 6. Saremo pronti mentalmente e fisicamente per vincerle ed essere il più in alto possibile in classifica”.