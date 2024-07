Serie A, Cairo: “Da quando ci sono i diritti tv vincono sempre loro”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Vanoli, il presidente del Torino Cairo ha parlato della lotta per la Serie A

Chi vincerà la prossima Serie A? L’Inter campione in carica resta tra le favorite, ma occhio a Juve, Napoli e Milan. L’Atalanta resta sempre una possibile pretendente, così come Roma e Lazio. Poche speranze, invece, per le altre.

Serie A, le parole di Cairo su campionato e diritti tv

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Vanoli, il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto: “Da quando ci sono i diritti tv, dal 1993, in Italia hanno vinto quasi sempre le stesse squadre a parte l’eccezione della Roma e della Lazio e poi del Napoli. In 31 anni, a parte queste tre, hanno vinto sempre le stesse tre che sono Inter, Milan e Juve. Questo qualcosa dice”.