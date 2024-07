Gabbia non ha dubbi: “Sarà una Serie A competitiva”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore del Milan Gabbia ha parlato della prossima Serie A: le sue parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore del Milan Gabbia ha parlato della prossima Serie A: “I favoriti mi interessano poco. L’Inter è una grande squadra, inutile girarci intorno. Non ho cerchiato sul calendario il derby della quinta giornata. Io penso al prossimo allenamento e poi al match d’esordio con il Torino. Le gare con l’Inter vanno affrontate al massimo, ma bisogna far bene anche nelle altre”.

Serie A, le parole di Gabbia

“Il campionato sarà molto competitivo perché ci sono tante avversarie forti, ma non ha senso pensare a quello che stanno facendo le altre. Vorrebbe dire solo disperdere energie mentali. Obiettivi? Chiedo il massimo a me stesso – ha concluso -. Come ho sempre fatto”.