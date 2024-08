Serie A, Bremer sicuro: “L’Inter riparte da favorita ma…”

Dalla lotta per lo scudetto fino all'analisi di John Elkann sul campionato italiano: le ultime notizie sulla Serie A

Chi vincerà la prossima Serie A? Intervistato da La Gazzetta dello Sport il giocatore della Juve Gleison Bremer ha detto: “L’Inter è favorita e riparte per vincere lo scudetto. E’ ancora presto, manca un mese alla fine del mercato e molte squadre si stanno rinforzando, speriamo di renderlo più combattuto”.

Le parole di Elkann sulla Serie A

Parlando del campionato italiano John Elkann ha invece detto: “Il campionato italiano è diventato un posto di formazione per giovani alle prime armi, quelli bravi andranno in Premier League. E poi magari a fine carriera in Arabia Saudita. Dite che è un peccato? È la realtà, il vero peccato è non guardare la realtà“.