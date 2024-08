Calciomercato Juve, Arabia Saudita e non solo: retroscena Bremer

Gleison Bremer avrebbe potuto lasciare la Juve: il retroscena di mercato raccontato dal difensore brasiliano

Gleison Bremer ha rinnovato il proprio contratto con la Juve fino al 2029. I bianconeri hanno voluto blindare il centrale brasiliano, rimuovendo la clausola rescissoria da 60 milioni di euro che avrebbe permesso a qualunque squadra di acquistarlo.

Calciomercato Juve, il retroscena su Bremer

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Bremer ha rivelato un interessante retroscena di mercato: “Top club europei e Arabia Saudita? Esatto, so che mi hanno cercato squadre importanti ma anche la Juve lo è. Sono già in un grande club, perché dovrei ricominciare da capo altrove? Qui sto benissimo e voglio vincere con questa maglia. Sono in Italia da sei anni, è la mia seconda casa”.